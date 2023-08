Crononutrición: Cómo Influye el Horario en tu Alimentación

Nos alimentamos varias veces al día, pero rara vez nos detenemos a pensar: ¿Cómo influyen en nuestro organismo las horas en las que decidimos comer? La crononutrición se encarga precisamente de desentrañar esta incógnita.

Historia y Concepto de la Crononutrición

La crononutrición se encarga de estudiar cómo el tiempo o el momento en que consumimos alimentos afecta nuestra salud y bienestar.

Esta disciplina, en esencia, busca establecer una relación entre nuestros ritmos biológicos (ritmos circadianos) y la nutrición.

Origen del término

El término «crononutrición» fue acuñado por Alain Delabros en 1986.

Su trabajo se centró en la idea de que, al adaptar nuestra alimentación según nuestro «reloj biológico», podríamos maximizar los beneficios nutricionales de los alimentos y minimizar los riesgos asociados con enfermedades metabólicas.

Reloj Biológico y Alimentación

Todos los seres vivos tienen un reloj interno que regula una serie de procesos biológicos en ciclos de aproximadamente 24 horas. Este reloj circadiano afecta funciones como el sueño, la temperatura corporal y la liberación de hormonas.

La crononutrición sostiene que nuestro organismo responde de manera diferente a los alimentos, dependiendo de la hora del día en que se consuman.

Por ejemplo, comer alimentos ricos en energía durante la mañana, cuando nuestro cuerpo está más activo, puede ser más beneficioso que consumirlos en la noche, cuando el metabolismo tiende a desacelerarse.

Relevancia Actual

Con el paso del tiempo, la crononutrición ha ganado relevancia, especialmente en la era moderna donde las rutinas de alimentación se han visto afectadas por el estilo de vida agitado, cambios en horarios laborales y la globalización.

Estudios recientes han investigado cómo la desincronización de nuestros ritmos circadianos, debido a comer en horarios irregulares, puede llevar a trastornos metabólicos y contribuir a problemas como la obesidad.

Orden de los Alimentos y Calidad Nutricional

El secreto no radica en el orden o en el tiempo en el que comemos, sino en la calidad de lo que consumimos.

Basar nuestra dieta en alimentos naturales y nutritivos es primordial. De hecho, varios estudios indican que comer o cenar después de ciertas horas puede estar relacionado con la acumulación de azúcares en nuestra sangre.

Por otro lado, los mitos sobre los hidratos de carbono han generado múltiples confusiones. La realidad es que una pizza nocturna no es perjudicial por los hidratos en sí, sino por ser un alimento poco saludable.

Por contra, un plato de legumbres o cereales integrales es beneficioso independientemente de la hora.

Alimentación, Sueño y Hábitos Regulares

Es evidente que la alimentación está directamente relacionada con nuestro sueño. Una comida pesada antes de dormir puede desencadenar un sueño poco reparador, incrementando nuestra sensación de hambre al día siguiente.

Esta es una de las razones por las que mantener un horario de comida y sueño regular es esencial para nuestro bienestar.

Los refranes, aunque populares, no siempre reflejan la realidad nutricional. No es sobre cuántas veces comes, sino sobre qué comes en cada ocasión. Adopta hábitos saludables y escucha a tu cuerpo, alimentándote cuando sientas hambre y eligiendo siempre opciones nutritivas.