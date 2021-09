¿Qué sucede cuando su círculo interno no respalda su nuevo negocio?

Cuando esta emprendedora lanzó su empresa impulsada por una misión, la abrumadora mayoría de familiares, amigos y miembros de la comunidad prometieron su apoyo, pero no la cumplieron. Esto es lo que aprendió.

Cuando comencé mi negocio, uno que aborda un importante problema social y cultural , la equidad de género , mis amigos y familiares se unieron a mi entusiasmo. Mi comunidad me conoce muy bien y sabía que mi negocio realmente es mi pasión y se comprometió de inmediato a apoyarme y ayudarme a pelear la buena batalla. Prometieron seguirme en las redes sociales, ser mis mejores clientes y contarles a todos sus amigos sobre el gran trabajo que estoy haciendo.

Hay empresas que se lanzan todos los días para abordar todos los problemas importantes y urgentes de nuestro mundo: el calentamiento global y los impactos ambientales, la reforma policial, las desigualdades raciales y de género. Co-fundé mi empresa, una plataforma de comercio electrónico y compras para empresas propiedad de mujeres, como resultado directo del enorme costo económico que la pandemia estaba teniendo sobre las mujeres. Covid-19 estaba expulsando a las mujeres de la fuerza laboral y hacia las plataformas de compras en línea. Sabía que crear una plataforma de compras en línea que respaldara las empresas propiedad de mujeres era la solución ideal.

Me entusiasmé con la idea y comencé a compartirla con mis amigos y familiares. En unas pocas semanas, tuve una cofundadora y un pequeño equipo de mujeres apasionadas y comprometidas que compartían la misión y la visión. Lanzamos el sitio para comprar en cinco meses y nos fuimos.

Crear una empresa , cualquier empresa , es difícil

Esta es la tercera vez que lo hago, ¡así que lo sé! Pero este es diferente. No se trata de vender un producto, una pieza de tecnología o incluso un concepto para ganar dinero. Esta empresa está aprovechando un gran problema social: la igualdad de género. La inequidad de género ha existido durante miles de años y, gracias a #MeToo y #BlackLivesMatter, ha ganado una atención renovada en los últimos años. El mundo , y mi comunidad , estaban entusiasmados con la injusticia social y todas las formas en que podían contribuir a cambios grandes y positivos.

Estaba lleno de energía y, sinceramente, más que un poco obsesionado con mi nuevo negocio. No podía dejar de observar los indicadores comerciales del tráfico en el sitio: cuántas personas estaban completando una compra (tasas de conversión), cuántos proveedores estábamos atrayendo para vender en el sitio, cuánto invertir en marketing y salarios. . La lista continua.

Cuando comencé a mirar más de cerca a quién compraba, seguía y apoyaba, descubrí que mi comunidad inmediata estaba ausente. No se estaban convirtiendo en clientes o patrocinadores sociales ni recomendaban mis negocios de ninguna manera visible. En ocasiones sociales, algunos preguntaban cómo iban las cosas y parecían interesados ​​y aún apoyaban mucho el concepto de mejorar la equidad de género comprando propiedad de mujeres. Pero sus acciones no siguieron. Parece que los hábitos arraigados y la conveniencia prevalecieron sobre un verdadero cambio de comportamiento , incluso si eso significaba apoyar a un amigo y miembro de la comunidad.

Esta resistencia al cambio ha surgido de diversas formas. Algunos de mis amigos más cercanos y miembros de la familia han expresado su vacilación para hacer compras en mi sitio, ya que es Algunos han dicho que en realidad cuentan con la comodidad de comprar en los que siempre tienen “nueva.» – y el uso que los llamados ‘envío libre’ que les cuesta más de $ 100 por año. Otros han sugerido formas en las que puedo cambiar mi negocio para que puedan apoyarme mejor a mí y a la misión en sus términos y en formas que sean más convenientes para ellos. Y algunos simplemente han dicho que no cruzan su mente para apoyar mi sitio cuando hacen compras, «pero no es nada personal».

Un negocio impulsado por una misión es absolutamente personal

El espíritu empresarial es difícil. Tener el apoyo de quienes te rodean puede hacer que esos días (¡y noches!) Estresantes sean mucho más fáciles. Pero abordar el cambio social, por definición, nunca es fácil. Y algunos días, los desafíos de iniciar un negocio, en combinación con la misión, se sienten absolutamente abrumadores. Y cuando me encuentro con la aparente falta de apoyo tangible de mi comunidad inmediata, se siente aún más difícil.

Un año después de mi nuevo negocio, esta es la lección más difícil hasta ahora : que no puedo cambiar y galvanizar a muchas personas en mi círculo inmediato. Pero esto no me impide levantarme todos los días, con energía y comprometido con hacer un cambio social. Porque todavía estoy trabajando para hacer crecer mi negocio y crear una plataforma para mejorar la salud económica y la igualdad de las mujeres.

No estoy en este negocio para cambiar algunas mentes. Estoy en este negocio para cambiar la cultura y generar un verdadero impacto en la vida de las mujeres que se han sumado y se unirán a nuestra misión: los negocios que venden en nuestra plataforma.

Cuando hablo con clientes y vendedores sobre la diferencia que estamos haciendo en sus vidas a través de nuestra visión y el compromiso incansable y la energía ilimitada de mi equipo, sé lo importante que es este trabajo. Es más grande que yo. Es más grande que mi red inmediata. Es más grande que mi barrio o incluso que mi ciudad. Se trata de la oportunidad. Se trata de igualdad. Se trata de cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor para que las mujeres prosperen. Se trata de la necesidad de centrarse en el panorama general.