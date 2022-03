Ideas de mantenimiento preventivo para computadoras

Si utilizas ordenadores y si los utilizas especialmente para el trabajo, siempre será buena idea contar con algún tipo de servicio profesional de mantenimiento informático. Pero además de esto, puedes tener algunos buenos hábitos en tu vida diaria para ayudarte a mantener tu computadora saludable.

En este artículo vamos a ver algunas ideas de mantenimiento preventivo para ordenadores . ¡Aquí vamos!

– Utilizar un buen antivirus y un buen cortafuegos

Es un poco como ponerle una vacuna a su computadora o ponerle el abrigo y la bufanda a su computadora . Con un buen antivirus y un buen cortafuegos -algunos antivirus harán ambas cosas- será más difícil que el malware (virus, troyanos, spyware, etc.) entre en tu ordenador, por lo que estará más protegido.

Además de esto, debes recordar que la navegación segura te protege de este tipo de programas maliciosos; de lo contrario, es posible que no pueda detener todas las amenazas.

– Su software debe estar actualizado

Las actualizaciones de software (y especialmente cuando se trata del sistema operativo) introducen mejoras en los programas y suelen aumentar la seguridad de los mismos . Por ello, te recomendamos que las realices (si son manuales) o que compruebes si se están realizando (si son actualizaciones automáticas).

¿Cómo sabré si estos se están llevando a cabo? Bueno, investiga un poco sobre tu sistema operativo y encontrarás la respuesta.

– Haz algo de limpieza digital

¿Tiene software en su computadora que no ha utilizado durante mucho tiempo? ¿Estás seguro de que realmente necesitas ese software?

Incluso si no lo sabe, algunos programas pueden estar ejecutándose cada vez que se inicia su sistema operativo y estos pueden estar ejecutándose «en segundo plano», lo que significa que consumen recursos , por ejemplo, RAM.

Verifique esto correctamente y elimine los programas que no está usando en este momento y que no usará en el futuro. Tu computadora te lo agradecerá.

– Realizar copias de seguridad

¿Tiene material en su computadora que es esencial para usted? Bueno, entonces ya sabes lo que tienes que hacer, ¡guárdalo!

Cuando se trata de computadoras, puede haber una posible pérdida de datos, que puede ocurrir debido a múltiples razones, como daños en el hardware o la presencia de malware. Realizar copias de seguridad periódicas y guardarlas en un lugar seguro es una buena manera de protegerse de este tipo de cosas…

– Apague la computadora usando el sistema operativo

¿Sueles apagar el ordenador pulsando el botón de encendido? ¿Estás tan ocupado que no puedes apagarlo usando el sistema operativo?

Un apagado repentino de tu ordenador puede provocar distintos daños , tanto en el software como en algunas partes del hardware del ordenador -por ejemplo, el disco duro- por lo que, salvo que tengas que salir corriendo a apagar un incendio o algo similar, lo hará. sería mejor apagarlo usando el sistema operativo.

– Limpia tu computadora

Si una computadora, y especialmente en su interior, acumula polvo, puede generar un mal funcionamiento en los ventiladores que la refrigeran, lo que generará un sobrecalentamiento.

¿Y sabes lo que traerá el sobrecalentamiento? Dañará los componentes de la computadora. Ahí lo tiene, así que mantenga su computadora limpia y manténgala alejada del polvo y la suciedad para evitar daños y evitar gastar tiempo y dinero.

– Mantenga los líquidos lejos de su computadora

¡Tu escritorio no es un bar! Si sueles acumular botellas, vasos, etc., alrededor de tus ordenadores, es probable que estas cosas terminen derramándose y causando algún daño a sus componentes. Recuerde que las computadoras no son peces; no les gusta el agua ni ningún otro líquido; así que debes mantenerlos alejados de ellos.

– Cuidado con las temperaturas excesivas

Tu computadora no es una parrilla. Y como no es una parrilla, no hace falta que le subas la temperatura como si fueras a cocinar algo.

Además de los buenos hábitos que ya hemos comentado, como mantenerlo limpio, existen algunas prácticas habituales que mantendrán tu ordenador alejado de temperaturas inadecuadas, como evitar el sol en verano y evitar utilizarlo en determinadas situaciones, como dentro de un vehículo cerrado cuando la temperatura es excesiva.