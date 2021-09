Antofagatina va a ser la próxima chilena en exponer

Diseñadora de vestuario de 29 años partió limpiando vidrios y pisos en un desfile en Canadá, instancia que le entregó la probabilidad de enseñar su trabajo y arrojar su propia marca.

La antofagastina María Jesús Ponce (29) viajará en los siguientes días a USA para exponer una recopilación de 12 estilos en la New York Fashion Week 2021, el desfile de moda más relevante de todo el mundo. La diseñadora de vestuario describió que hablamos de una posibilidad exclusiva para exponer su último trabajo titulado como “Brvno”, nombre que se debería a su hijo de 4 años a quien no pudo ver a partir de el principio de la enfermedad pandémica.

En los últimos preparativos antecedente de su colaboración, Ponce rememoró cómo ha podido entrar en el planeta de las pasarelas en el 2015, una vez que se apuntó como voluntaria para limpiar vidrios y pisos en un acontecimiento en el cual, al año siguiente, concluyó estrenando su propia marca de ropa.

La adolescente describió que para ser parte de esta fashion week primero se debe postular. 6 meses anteriormente se elabora la recopilación y envía la solicitud. “En una plática con 2 amigos de todo el mundo de la moda me preguntaron en qué estaba y qué quería hacer.

Mi iniciativa era relanzar mi marca SaintJesus, empero no me atrevía por todos los inconvenientes que había pasado. Estaba esperando una posibilidad, que pasara algo que me indicara que debía realizarlo. 2 días luego me preguntaron si postularía a la New York Fashion Week si me consiguieran un cupo y mencioné que sí. Envié los diseños y en nada, 2 meses previamente del acontecimiento conseguí el cupo”, comentó.

En el desfile presentará 12 looks (estilos) y la organización colocará las modelos dentro. Y indicó que hablamos de una instancia exclusiva para exponer su marca, ya que a la pasarela asistirán famosos al lado de relevantes consumidores y “voy a ser la exclusiva chilena”. En este proceso labora con una costurera fabricando ciertos trajes y otras cosas son derivadas a taller.

Ponce expuso que llegar a esta instancia es bastante difícil, el proceso incluye la postulación y la asentimiento de su recopilación. “Estar en la New York Fashion Week es como llegar a lo inalcanzable, es el desfile más único y selecciona mucho lo cual desea demostrar. Que escogieran mi recopilación ha sido fantástico debido a que hablamos de la semana de la moda donde se muestran enormes marcas, además coincide con el US Open y esto marca la reapertura de todo”, detalló.

La adolescente este fin de semana viaja a los USA y en caso de recibir alguna iniciativa, esta vez no posee dudas en quedarse para aceptarla. Esto, ya que tuvo diversos ofrecimientos anteriores, como una iniciativa para ser diseñadora de una compañía, sin embargo en aquel instante estaba casada y era complejo desplazar a su familia a Canadá.

“Para mí esto es primordial ya que significa relanzar mi marca, debido a que tuve varios inconvenientes para registrarla. El nombre de mi recolección es ‘BRVNO’, que es el nombre de mi hijo que habita en Brasil, con quien no he podido estar en todo este tiempo de enfermedad pandémica. Toda la ropa fue aprobada por él, es un trabajo en grupo, ideas de Bruno y mías”, relató.

Su camino en el diseño

Hija de una kinesióloga y un ingeniero comercial, la adolescente surgió en Antofagasta y expresó que el diseño de vestuario constantemente ha sido una actividad de su agrado, por esto constantemente veía ilustraciones de moda y poseía anhelos de transformarse en diseñadora. “Nadie imaginaba esto, todos mencionaban que me iba a fallecer de antojo, empero sabía que esto era lo mío.

Constantemente fui la niña que se vestía raro, me gustaba vestirme diferente y además me fue útil viajar y tener la predominación de amigos de mi mamá y mi papá que eran extranjeros, para conocer cómo se viste la población en otros países”, mencionó.

Estuvo hasta los 16 años en la zona, ha sido alumna en el British School y después continuó sus estudios en Santiago, aun cuando sus papás se quedaron en esta región. Como poseía claridad en lo cual deseaba hacer, estudió diseño de vestuario en la Universidad del Pacífico.

“Mis primeras ideas las saqué en la universidad, donde inicialmente me iba pésimo. No poseía buenas notas y una vez que presenté mi tesis la nota ha sido un 2. El plan era generar carteras finas con tejido de Doñihue, empero me mencionaron que no era posible, que era bastante caro y básicamente querían que yo aprendiera dicha técnica. Sí o sí, culminé la tesis y me saqué un siete”, sostuvo Ponce.